12 сентября, 01:47,
обновлено 12 сентября, 02:56
Восточный экономический форум

Руденко заявил, что тема внедрения карт "Мир" обсуждается с Индией и Китаем

Замглавы МИД России отметил, что в процессе проработки находится запуск этих карт на всей территории Таиланда

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Москва обсуждает вопрос внедрения российских карт "Мир" в Индии, Китае и других странах Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ответ на вопрос ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Тема наших карт в Юго-Восточной Азии активно обсуждается. С Индией обсуждается, с Китаем, другими странами", - сказал он.

Руденко добавил, что запуск карт "Мир" на всей территории Таиланда находится в процессе проработки. 

"Эта тема обсуждается по линии центробанков", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев в интервью RTVI сообщил, что платежные карты российской системы принимают в Таиланде в одной из очень крупных сетей супермаркетов.

Сейчас карты "Мир" принимаются на Кубе, в Венесуэле, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
ИндияТаиландКитайРуденко, Андрей ЮрьевичВосточный экономический форум
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