Шхин: модернизация построенных в Индии при СССР заводов может быть выгодна бизнесу

Среди других перспективных направлений долгосрочного сотрудничества двух стран президент Российского союза промышленников и предпринимателей назвал энергетику, металлургию, машиностроение и сферу информационных технологий

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Модернизация заводов, построенных в Индии при участии Советского Союза, может быть выгодна для российского бизнеса. Об этом сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в ходе бизнес-диалога "Россия-Индия" на Восточном экономического форуме (ВЭФ).

"Модернизация индийских предприятий, построенных при содействии Советского Союза, могла бы быть в интересах российских компаний", - заявил он.

Среди других перспективных направлений долгосрочного сотрудничества президент РСПП назвал энергетику, металлургию, машиностроение и сферу информационных технологий. При этом для развития двусторонней торговли очень важно развивать цифровые платформы, которые помогут выйти на рынок малым и средним предприятиям.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.