В ФАДН заявили, что модернизация экономики коренных народов повышает ее эффективность

Одна из ключевых проблем традиционной экономики - это низкая рентабельность, и в этой связи представители общин освобождены от ряда налогов, отметил руководитель агентства Игорь Баринов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Модернизация экономики коренных малочисленных народов России не входит в противоречие с сохранением традиций, а делает ее более эффективной. Такое мнение выразил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Необходимость модернизации традиционной сферы становится все более очевидной, эта задача не входит в противоречие с сохранением традиционности, культуры этих народов. Самообеспечение на труднодоступных и удаленных территориях в условиях сокращения его разнообразия все больше требует современных средств существования: это эффективные орудия лова, техника, средства связи, широкополосный интернет, а также наличие собственной экономической базы. Поэтому, модернизируя и расширяя экономику коренных народов, государство повышает эффективность их привычных систем самообеспечения. Таким образом, ключевой смысл поддержки традиционности, традиционной хозяйственной деятельности заключается в ее развитии", - сказал он на сессии "Жизнь коренных малочисленных народов: сохранить традиции, развивать экономику, повысить качество".

Баринов отметил, что одна из ключевых проблем традиционной экономики - это низкая рентабельность, и в этой связи представители общин освобождены от ряда налогов. Кроме того, установлена льготная ставка для аренды охотничьих угодий - 1 копейка за га. Также, по словам главы ФАДН, несколько лет назад была запущена дополнительная федеральная программа поддержки традиционной хозяйственной деятельности.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.