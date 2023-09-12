Шохин заявил, что компании должны быть вправе сами оценивать риски раскрытия отчетности

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Перечень изъятий раскрытия финансовой отчетности нужно дополнить пунктом о праве компаний самостоятельно оценивать риски и преимущества от раскрытия информации с точки зрения привлечения инвестиций, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в кулуарах ВЭФ.

"Мы считаем, что надо дополнить (перечень изъятий раскрытия финансовой отчетности - прим. ТАСС) одним пунктом, что если сама компания, публичная в том числе, сочтет, что риски раскрытия информации выше, чем преимущества от ее раскрытия с точки зрения привлечения инвестиций, то должен быть какой-то реестр, список компаний, которые попадают на индивидуальной основе в этот дополнительный перечень к тем изъятиям, которые есть в постановления от 4 июля", - сказал Шохин журналистам.