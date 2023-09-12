РФПИ и Роснедра займутся привлечением частных инвестиций в геологоразведку

Внебюджетные средства намерены привлекать для реализации проектов разведки, разработки и открытия новых месторождений

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) договорились о стратегическом сотрудничестве по привлечению частных инвестиций в сферу геологоразведочных работ и разработки месторождений. Соответствующее соглашение было подписано на полях Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба РФПИ.

"Партнерство РФПИ и Роснедр будет развиваться по целому комплексу приоритетных направлений. В частности, речь идет о стимулировании притока частных инвестиций в сферу геологоразведочных работ и разработки месторождений. Внебюджетные средства в сфере недропользования будут привлекаться для реализации проектов разведки, разработки и открытия новых месторождений, в том числе, дефицитных стратегических видов сырья, и сокращения зависимости от импорта", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В фокусе стратегического партнерства РФПИ и Роснедр также находится инновационное развитие недропользования: повышение качества и инвестиционной ценности геологической информации в результате внедрения передовых цифровых технологий в сфере геологоразведки, более эффективное выявление запасов полезных ископаемых с меньшим расходованием финансовых и иных ресурсов, формирование фонда перспективных объектов недропользования, подчеркнули в РФПИ.

"Это соглашение о том, что РФПИ и наши партнеры будут инвестировать в геологоразведку в России. Фактически речь идет о том, что создается некий внебюджетный фонд, который будет инвестировать в геологоразведку. Это позволит осуществлять гораздо больше геологоразведочных работ, это позволит привлекать новые технологии в геологоразведку. И в конечном итоге приведет к росту, будет больше качественных месторождений, более эффективно разведанных и разработанных в Российской Федерации", - пояснил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.