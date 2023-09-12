В Якутии резиденты Арктической зоны РФ инвестировали 1,5 млрд рублей

Также создано почти 200 рабочих мест, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Кирилл Бычков

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Резиденты Арктической зоны РФ вложили в проекты в Якутии 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

"16 предприятий получили статус резидентов Арктической зоны. <...> Проинвестировано уже 1,5 млрд [рублей], уже создано почти 200 рабочих мест", - сказал Бычков, выступая на презентации региона на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Планируется создать более 600 рабочих мест.

Он напомнил, что на территории Якутии действуют территории опережающего развития (ТОР) - "Якутия" и "Южная Якутия". Общий объем инвестиций по обеим ТОР запланирован в размере около 130 млрд рублей, из них уже вложено почти 100 млрд рублей, уже создано более 9 тыс. рабочих мест.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.