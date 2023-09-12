Росрыболовство: вылов рыбы в России по итогам 2023 года может превысить 5 млн тонн

Глава ведомства Илья Шестаков сообщил, что вырастет и объем производства икры

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Объем вылова рыбы в России по итогам 2023 года может превысить прогнозный показатель и составить 5 млн 80 тыс. тонн. Об этом сообщил журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах ВЭФ.

"Больше будет, ненамного. За 5 млн будет вылов. Прогноз - аккуратно скажем - 5 млн 80 тыс. тонн", - сказал он.

По словам Шестакова, экспорт рыбы в 2023 году ожидается на уровне прошлого года. При этом вырастут поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион и сократятся в недружественные страны Евросоюза. Не будет экспорта в США.

Глава ведомства отметил необходимость активизировать работу по экспорту с Латинской Америкой и странами Ближнего Востока. "Страны Ближнего Востока стали больше у нас закупать. Рынки там премиальные, но там необходимо развивать культуру потребления нашей продукции, в том числе крабов", - рассказал он.

В целом Россия поставляет рыбную продукцию в 80 стран, добавил Шестаков.

Шестаков также отметил, что объем производства красной икры в России в 2023 году вырастет примерно в два раза по сравнению с годом ранее, при этом цена на нее будет достаточно низкой.

"Икры хватит для всех потребителей, цена будет достаточно низкая, потому что очень много поймали горбуши. А горбуша - это социальный вид лососевых. Она достаточно недорогая и в достаточно хорошем объеме идет на внутренний рынок. Икры будет достаточно, [больше] в два раза где-то", - сказал он.