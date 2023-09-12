Минэнерго РФ обсудило энергосотрудничество российских компаний с китайскими партнерами

В ведомстве уточнили, что на встрече затронули вопросы развития возобновляемых источников энергии на территории Дальневосточного федерального округа

ТАСС, 12 сентября. Заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников провел в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) рабочую встречу с представителями государственной энергетической инвестиционной корпорации Китая (CHN Energy). Стороны обсудили вопросы сотрудничества российских компаний с китайскими партнерами в различных сферах энергетики, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В ходе встречи стороны обсудили взаимодействие в сфере добычи и переработки угля, в том числе углехимии, сотрудничество в области производства и экспорта электроэнергии, а также развитие взаимодействия в гидроэнергетике. Кроме того, на встрече были затронуты вопросы развития возобновляемых источников энергии на территории Дальневосточного федерального округа, уточняет Минэнерго.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.