В Якутске в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию мусороперегрузочную станцию

Ее мощность составит 150 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Срок ввода мусороперегрузочной станции, мощность которой составит 150 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) в год, намечен на 2024 год. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов.

Ранее в правительстве Якутии сообщали, что срок ввода мусороперегрузочной станции, который был запланирован в Якутске в 2023 году, изменился из-за корректировок в проекте.

"На сегодняшний день на территории Якутска в рамках концессионного соглашения, заключенного с компанией "Айылга", реализуется проект по строительству мусороперегрузочной станции с элементами сортировки с мощностью 150 тыс. т твердых коммунальных отходов в год. В настоящее время разработана проектная документация, получены положительное заключение экспертизы технической части и разрешение на строительство объекта, ведутся подготовительные работы на земельном участке. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году", - сообщил Емельянов.

По информации министра, ввод объекта позволит обрабатывать до 50% от общего объема отходов, образуемых на территории республики, а также выделять до 36% полезных фракций - стекло, резину, пластик, макулатуру и т. д. в целях производства альтернативного топлива для объектов теплоснабжения и вторичного сырья для повторной переработки. Отходы, непригодные для вторичной переработки, транспортируют в спрессованном виде до полигона захоронения.

Также в Якутске на 27-м км Вилюйского тракта идет строительство нового мусорного полигона, куда, как предполагается, в последующем будут поступать отходы из построенной мусороперегрузочной станции. Новый полигон станет первым объектом размещения отходов, построенным на многолетней мерзлоте.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.