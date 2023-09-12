Росатом планирует принять участие в развитии проектов на Кючусском месторождении в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития России, Якутия, Росатом и ПАО "Селигдар" будут сотрудничать в проектах Кючусского кластера месторождений олова, золота и других твердых полезных ископаемых. Соответствующее соглашение подписано на полях VIII Восточного экономического форума.

Энергоцентром для развития перспективных месторождений арктической части Республики Саха (Якутия) станет атомная станция малой мощности (АСММ) на базе отечественной реакторной установки РИТМ-200Н в поселке Усть-Куйга. Стороны намерены совместно проработать меры господдержки для реализации проектов Кючусского кластера, направленных на создание новых предприятий и ускоренное экономическое развитие удаленных территорий.

"Атомная станция малой мощности даст мощный импульс для развития арктических районов Якутии. Она обеспечит работу промышленных производств, а также в перспективе заместит действующие дизельные электростанции. При этом, коренным образом будет улучшена и социальная и логистическая инфраструктура ближайших населенных пунктов, что безусловно положительно повлияет на качество жизни людей", - отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Характерные особенности Дальнего Востока и Арктики - это наличие удаленных и изолированных территорий и большое количество расположенных на них перспективных месторождений полезных ископаемых. Передовые отечественные разработки в сфере малой атомной энергетики позволяют обеспечить электроэнергией крупные горнодобывающие проекты.

АСММ на базе реактора РИТМ-200

Проект сооружения АСММ российского дизайна реализуется на базе новейшей отечественной реакторной установки РИТМ-200Н, в основе которой применяется многолетний опыт эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота. К настоящему времени уже восемь реакторов РИТМ-200 изготовлены и установлены на четырех универсальных ледоколах.

Реализация проекта АСММ обеспечит энергонезависимость и социально-экономическое развитие арктических территорий Якутии. Поставка топлива для АСММ необходима раз в 5 лет, что позволяет обеспечивать стабильное энергоснабжение жизненно важных промышленных предприятий и социальных объектов.

АСММ станет сердцем одного из крупнейших в России минерально-сырьевых центров, который в перспективе обеспечит электроэнергией промышленные предприятия. Речь идет о развитии месторождений Кючус, Депутатское, Тирехтях, строительстве транспортной и инженерной инфраструктуры, социальных объектов Усть-Янского и Верхоянского районов, сооружении линий электропередачи. Проект АСММ влечет за собой позитивные преобразования в поселке Усть-Куйга и Усть-Янском районе, что позволит создать развитую территорию, комфортную и для работы, и для жизни. При строительстве АСММ будет создано более 1 000 новых рабочих мест, а после пуска станции в эксплуатацию - около 600. В апреле 2023 года получена лицензия на размещение Якутской АСММ, а 29 августа 2023 года состоялась торжественная церемония открытия первого объекта внешней инфраструктуры атомной станции - временного городка строителей в поселке Усть-Куйга.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.