Более 40% опрошенных компаний РФ сократили затраты на корпоративы в 2023 году

Еще треть организаций снизили расходы на командировки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Большинство (80%) работодателей минимизируют траты в этом году, чаще всего российские компании сокращают расходы на корпоративные мероприятия и командировочные. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра "Зарплаты.ру", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Исследование провели с 1 по 11 сентября среди 1 930 руководителей компаний и начальников отделов российских организаций.

"По данным исследования, 80% российских компаний минимизируют траты в организации в этом году. Среди основных расходов, на которые работодатели сократили затраты в этом году, отмечены корпоративные мероприятия - 41%, командировочные расходы - 28%", - говорится в итогах исследования.

Также на компенсацию питания работников уменьшили затраты 26% компаний, на рекламу - 25%, на индексацию заработка - 22%, на представительские расходы - 21%, на обучение и развитие персонала - 19%, на корпоративный транспорт - 19%, на программы добровольного медицинского страхования - 18%, на фонд оплаты труда - 16%, на подбор персонала - 15%, и на аренду офисного помещения - 15%.

Аналитики выяснили, что в этом году 16% компаний намерены отказаться от новогодних корпоративов. В прошлом году этот показатель был существенно выше (38%), так как работодатели чаще действовали в рамках антикризисных сценариев.

Кроме того, в следующем году также намерены экономить 84% работодателей. При этом в 56% компаний в 2024 году планируется индексация зарплат, в 20% - выборочно для определенных сотрудников, а 24% работодателей уточнили, что не будут повышать зарплаты.