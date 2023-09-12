"Новатэк" и "Россети" договорились о техническом присоединении к сетям "Мурманского СПГ"

Проект будет реализован в течение четырех лет

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" и "Россети" заключили в рамках Восточного экономического форума соглашение о техническом присоединении "Мурманского СПГ" к электросетям, передает корр. ТАСС.

"Подписание соглашений между ПАО "Россети" и ПАО "Новатэк" о стратегическом партнерстве для выполнения мероприятий по энергоснабжению проекта "Мурманский СПГ" и о порядке взаимодействия сторон по технологическому присоединению данного проекта", - сообщили на церемонии.

По словам главы "Россетей" Андрея Рюмина, проект будет реализован в течение 4 лет, мощность составит - 900 МВт.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заметил, что схема подключения предполагает использование резервной мощности, в том числе с Кольской АЭС. "Мне кажется, что это начало долгосрочного партнерства и по другим проектам", - отметил он.

"Это крупнейший для нас проект на Северо-Западе, проекта такой мощности, это 900 МВт, у нас там не было и в ближайшей перспективе не будет. Сроки сжатые - должны все сделать менее, чем за 4 года", - заметил Рюмин. Он добавил, что в ближайшее время компания начнет проектирование и реализацию проекта.

О проекте

Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон говорил, что компания планирует начать строительство "Мурманского СПГ" с августа 2024 года, когда Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области завершит возведение второй очереди "Арктик СПГ - 2".

"Новатэк" планирует построить завод по сжижению природного газа в Мурманской области из трех линий по 6,8 млн т каждая. Первая может заработать в 2027 году, вторая - в 2029 году.

"Мурманский СПГ" будет использовать электроэнергию с профицитной Кольской АЭС, а газ с завода может вывозиться танкерами без ледового класса. "Новатэк" для проекта намерен использовать собственную ресурсную базу.