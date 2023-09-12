Греф не ожидает повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября

Глава Сбербанка обосновал это тем, что с прошлого повышения прошло слишком мало времени

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает повышения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ 15 сентября, прогнозирует смягчение денежно-кредитной политики примерно через полгода. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Не ожидаю повышения [ключевой ставки], потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены", - отметил он.

Греф также добавил, что ожидает понижения ключевой ставки на горизонте около полугода. "На мой взгляд, это не очень длинная история, ЦБ научился работать с такого рода инфляционными всплесками, и, по моим ощущениям, это долго не продлится. Мне не кажется, что еще больше придется ужесточать [денежно-кредитную политику]. Я думаю, что [через] полгода, может быть, мы приступим к циклу снижения", - сказал он.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября. На внеочередном заседании 15 августа ЦБ решил повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Как пояснили в Банке России, такое решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

Влияние ключевой ставки на финансовые результаты

Глава Сбербанка также добавил, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ незначительно повлияет на финансовые результаты "Сбера", но сокращение спроса на финансовые ресурсы уже заметно.

"Пока мы видим, что сокращение спроса на финансовые ресурсы уже наметилось, достаточно значимое. Я думаю, что Банк России будет смотреть на результаты и будет корректировать свою политику. Что касается нас, это, безусловно скажется на нашем финансовом результате, но это не будет что-то значимое", - сказал он.

Накануне Сбербанк отчитался о рекордной прибыли за 8 месяцев 2023 года по РСБУ в размере 999 млрд рублей. При этом Греф отмечал, что бизнес банка развивается лучше прогнозов с точки зрения рентабельности капитала.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.