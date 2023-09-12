Эксперт: закон о креативных индустриях поможет увеличить их долю в экономике РФ до 7%

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отметил, что законодателям предстоит дать правовое определение понятию "креативная экономика" и ввести в оборот несколько других понятий

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Законопроект о правовом регулировании креативных индустрий, разработка которого находится на завершающей стадии, поможет увеличить их долю в российской экономике с 2% до 6-7%. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Денис Кравченко на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На завершающей стадии находится разработка проекта федерального закона о правовом регулировании креативных индустрий. Мы рассчитываем, что уже в осеннюю сессию в Госдуму будет внесен текст законопроекта, который будет носить в первую очередь определяющий, понятийный характер. <…> В некоторых развитых странах доля в экономике креативных индустрий уже достигает 10%, у нас в стране это всего 2-2,5%. Председатель Правительства [РФ Михаил Мишустин] поручил, чтобы мы к 2030 году выросли до 6-7% - это реально. Сейчас нам важно дать эти определения, создать соответствующую инфраструктуру, которая бы позволила развиваться бизнесу в этом направлении", - сказал Кравченко.

Он уточнил, что законодателям, прежде всего, предстоит дать правовое определение понятию "креативная экономика", а также ввести в оборот такие понятия как "креативное предпринимательство", "субъект креативного предпринимательства". "Необходимо определить индустрии, определить инфраструктуру креативных индустрий, ввести понятие "креативного кластера" и так далее", - добавил Кравченко. Он пояснил, что отсутствие законодательной базы не позволяет предоставлять меры государственной поддержки бизнесу, который работает в этих отраслях.

"Мы, законом в том числе, закрепим отдельный федеральный орган, который будет за это отвечать. Это, скорее всего, будет Министерство экономического развития РФ, поскольку мы рассматриваем креативные индустрии как потенциальный новый драйвер нашей экономики. Кроме того, безусловно, часть направлений креативных индустрий останется в совместном ведении, поскольку отрасль достаточно емкая и обширная, неправильно было бы отдавать ее полностью под одно ведомство. <…> Во-вторых, мы законом сделаем отсылки к региональным органам власти, которые смогут определять приоритетные для себя направления креативных индустрий. Например, для Свердловской области это точно будут другие, чем для Камчатки или Москвы", - отметил первый зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике.

Один из первых проектов, реализация которого произойдет после принятия законопроекта - это создание лаборатории звука и света для импортозамещения радиотехники, сценического и медиаоборудования. Гендиректор КРСУ Андрей Мисюра отметил, что проект реализуют Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) совместно рок-музыкантом, основателем группы "Агата Кристи" Вадимом Самойловым и Уральским федеральным университетом. Лаборатория создается в рамках проекта экосистемы "Космос" и технопарка электронной промышленности, который будет работать рядом с кампусом вуза.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.