Греф заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2023 года может составить от 2% до 3%

До этого Сбербанк прогнозировал рост показателя на уровне 1,8%

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Рост ВВП РФ по итогам 2023 года может составить от 2% до 3%, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы полагаем, что в этом году рост будет свыше 2%. Что свыше 2% - это очевидно, но между 2 и 3%, сейчас пока тяжело предсказывать", - сказал он.

Ранее Сбербанк прогнозировал рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,8%.

Согласно данным ЦБ РФ, уровень роста ВВП России к концу года, вероятно, будет находиться в верхней границе прогноза в 1,5-2,5%. Минфин РФ также ожидает прирост российской экономики по итогам года на уровне не менее 2%.

Греф также заявил, что на курс рубля давят спекулянты, меры борьбы с этим прорабатываются.

"Что касается валютного регулирования, я никогда не был большим сторонником этого. Любые меры валютного контроля они легко обходятся. Но очевидно, что меры регулирования нужны. Сегодня внебиржевой валютный рынок очень большой сформировался вне нашей юрисдикции, происходит рублевая утечка и там происходит внебиржевая торговля. Надо внимательно смотреть, что с этим можно делать. Мы свои предложения в этой части направили, моя практика показывает, что административные меры не очень хороши", - сказал он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что Банк России должен сейчас "дать по рукам" спекулянтам, так как рынок играет