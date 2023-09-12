Забайкалье получит 26,6 млрд рублей на строительство 7 крупных объектов

Реализовать проект планируют в том числе в рамках мастер-планов городов Читы и Краснокаменска

ЧИТА, 12 сентября. /ТАСС/. Инвестиции на 26,6 млрд рублей планируют направить на строительство 7 крупных объектов инфраструктуры на территории Забайкальского края. Соответствующее соглашение подписали губернатор Забайкалья Александр Осипов и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"В планах строительство инфраструктуры на территории Забайкалья с применением программы "Дальневосточная концессия". Реализовать проект планируют, в том числе в рамках мастер-планов городов Читы и Краснокаменска на принципах государственно-частного партнерства. Объем инвестиций составит 26,6 миллиарда рублей", - отметили в телеграм-канале правительства региона.

На указанную сумму планируется выделить финансирование на создание Ледового дворца, Центра водных видов спорта, Кадетского корпуса "Звезда" на 1 000 мест в Чите. В поселке Новая Чара Каларского округа выделят средства на создание Центральной районной больницы, Комьюнити-центра и физкультурно-досугового центра, а также Филиала горного колледжа им. М. И. Агошкова. В Краснокаменске построят Агропромышленный парк.

Моногород Краснокаменск является вторым по величине городом Забайкальского края. Здесь живут около 55 тыс. человек. Здесь расположено крупнейшее в России уранодобывающее предприятие - Приаргунское производственное горно-химическое объединение. Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года утвердить мастер-план Краснокаменска.

В 30 км от поселка Новая Чара находится крупнейшее в России Удоканское месторождение меди. Его разработкой занимается компания "Удоканская медь", которая входит в состав многопрофильного холдинга USM. Ресурсы Удокана составляют 26,7 млн тонн меди.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.