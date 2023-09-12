В 15 медучреждениях Хабаровского края обновят оборудование в 2024 году

На эти цели направят 39,9 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят 39,9 млн рублей на новое оборудование для 15 больниц и клиник, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов в рамках Восточного экономического форума, комментируя вопросы, которые обсуждались на сессии "Приоритеты развития здравоохранения: инновационные технологии и персонализированная медицина".

"На следующий год запланировано приобретение 37 единиц медицинского оборудования для 15 медицинских организаций региона. Уже закуплена большая часть - 30 единиц, сумма контрактов составила 39,9 млн рублей", - сказал Никонов. Оборудование обновляют по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Закуплен рентгеновский аппарат для центральной районной больницы Охотского района и аппарат искусственной вентиляции легких для учреждений района имени Лазо. Планируется приобретение флюорографа в рамках дооснащения городской поликлиники №5 Хабаровска.

Никонов отметил, что оборудование поступает в регион не только по федеральным программам, но и за счет краевых средств. В целом с начала года в медорганизациях края установили 8 флюорографов, 23 рентген-аппарата, 9 маммографов и 3 компьютерных томографа.

В этом году по программе модернизации первичного звена уже введены в эксплуатацию 142 единицы оборудования в 25 медорганизациях края на общую сумму 217,9 млн рублей. Закуплена же партия на более чем 400 млн рублей.

"Процесс обновления технического оснащения для каждой медорганизации крайне важен. Так, в городскую больницу №7 новый аппарат "Ренекс-Ф5000" закуплен на смену устаревшему. Он оснащен современным плоскопанельным цифровым детектором с большей разрешающей способностью, то есть изображение будут лучшего качества. Преимуществом является и то, что в два раза снижена лучевая нагрузка на пациента по сравнению с предшествующей моделью", - привел пример собеседник агентства.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.