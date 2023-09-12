В МИД России выразили удивление приостановкой контактов Монголии с ЕАЭС

Замглавы ведомства Андрей Руденко отметил, что у Москвы и Улан-Батора достаточно прочная база политического сотрудничества, несмотря на наличие некоторых проблемных моментов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Москва была удивлена решением Монголии приостановить контакты с ЕАЭС, многие двусторонние вопросы можно было бы решить через такое сотрудничество. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы немножко, скажу честно, были удивлены тем, что контакты с ЕАЭС в последнее время приостановлены и Монголия приняла решение подождать и более тщательно, видимо, проанализировать все возможности сотрудничества. Тем не менее, действительно, поскольку ряд тарифных вопросов, налоговых вопросов относится к наднациональным органам, нам кажется, что те проблемы, которые мы сейчас пытаемся преодолеть, могли бы быть гораздо легче решены в более тесном взаимодействии с Евразийской комиссией", - отметил он.

Замминистра добавил, что у РФ и Монголии достаточно прочная база политического сотрудничества, несмотря на наличие некоторых проблемных моментов, которые, как убеждена Москва, всегда можно отрегулировать при наличии политической воли и желания.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.