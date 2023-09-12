Мадуро планирует ускорить присоединение Венесуэлы к Новому банку развития БРИКС

Президент Венесуэлы назвал НБР "банком надежды и развития"

КАРАКАС, 12 сентября. /ТАСС/. Венесуэла планирует в скором времени стать полноценным участником Нового банка развития (НБР) БРИКС, президент страны Николас Мадуро поручил правительству ускорить соответствующие процедуры. Об этом лидер республики сообщил в понедельник в эфире телеканала VTV.

"Банк БРИКС - это банк надежды и развития. Я также дал поручение министру финансов и исполнительному вице-президенту Дельси Родригес ускорить все процедуры и предпринять необходимые шаги, чтобы Венесуэла присоединилась к банку, - сказал глава государства. - Мы участвовали в пленарном заседании и механизмах дебатов, поэтому визит в штаб-квартиру банка БРИКС был замечательным".

Новый банк развития со штаб-квартирой в Шанхае учрежден странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на основе межправительственного соглашения, подписанного на шестом саммите объединения в бразильской Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком были получены международные кредитные рейтинги на уровне АА+ от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

В 2021 году новыми странами - участницами НБР стали Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай. За годы своей работы банк одобрил более 90 проектов на $32 млрд.