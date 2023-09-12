Замглавы Минэнерго РФ заявил, что Дагестану нужна культура потребления электроэнергии

Ведомство будет интенсивнее реализовывать разработанные программы повышения надежности в регионе, отметил Евгений Грабчак

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Дагестан нуждается в культуре потребления электроэнергии для устойчивой работы энергосистемы. Минэнерго РФ будет интенсивнее реализовывать разработанные программы повышения надежности в регионе, вместе с тем нужна работа местных региональных властей вкупе с правоохранительными органами, заявил в интервью ТАСС замглавы министерства Евгений Грабчак.

"Какие бы инвестиции сейчас не вкладывались в Дагестан, в краткосрочной перспективе нельзя исправить то, что вело к текущему не очень удовлетворительному состоянию в течение десятилетий. Если не появится культура потребления, если недобросовестные потребители не будут думать о том, какой вред они наносят соседям своими действиями, ситуация не исправится. Энергетики делают все возможное", - сказал он.

Грабчак напомнил, что ситуация в энергосистеме региона традиционно тяжелая. "Дагестан - яркий представитель последствий тотального недофинансирования, плохой платежной дисциплины, злоупотреблений со стороны разных групп населения и бизнеса по использованию ресурса. У нас самые низкие платежи за электроэнергию в Дагестане", - отметил замминистра. Активная деятельность майнеров, незаконные подключения, а также дефицит источников финансирования на реновацию и поддержание сетей, по словам замглавы Минэнерго, приводят к тому, что сети не развиваются, центры питания - перегружаются.

Грабчак отметил, что Дагестан летом на 100 МВт превысил прошлый исторический максимум потребления электроэнергии, при этом энергетики принимали быстрые и скоординированные решения, чтобы стабилизировать ситуацию. "Это технические мероприятия по замене трансформаторов подстанций, увеличение общей мощности по некоторым центрам питания, графики временных ограничений, которые вводились по некоторым потребителям, чтобы не усугубить ситуацию для всех", - сказал он.

Минэнерго РФ будет интенсивнее реализовывать разработанные программы повышения надежности, в том числе в Дагестане, подчеркнул замминистра. "Нужна работа местных региональных властей вкупе с правоохранительными органами. Только после создания базиса энергетики смогут получить эффект от реконструкции и модернизации, которую надо проводить в регионе", - заявил Грабчак.