Глава компании Алексей Востоков пояснил, что на рынке не видно ничего интересного

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Золотодобытчик "Полюс" пока не рассматривает покупку новых месторождений, заявил ТАСС глава компании Алексей Востоков на ВЭФ.

"Есть у нас масштабные инвестпроекты, куда проинвестировать средства", - сказал он, отметив, что пока компания не видит ничего интересного на рынке.

Отвечая на вопрос о возможности выхода в другие страны и регионы, Востоков сказал: "Сейчас нам это достаточно сложно с учетом санкционного статуса. Поэтому в настоящий момент не рассматриваем. Никаких конкретных проектов".

"Полюс" занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.