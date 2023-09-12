12 сентября, 04:36
Восточный экономический форум

Минэнерго: инвестиции в энергетическую отрасль в 2023 году могут превысить 1,3 трлн рублей

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак предположил, что прогноз может быть увеличен в ближайшее время

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Совокупные инвестиции в энергетическую отрасль России по итогам года могут превысить 1,3 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

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"[Прогноз в 1,3 трлн рублей] сохраняется. Я даже думаю, он будет увеличен в ближайшее время. Активно начало развиваться энергомашиностроение. Достаточно активно развивается Дальний Восток, где мы сейчас находимся. Растет потребление. Это все обуславливает необходимость не только реновации, модернизации основных электроэнергетических фондов, но и строительства новых мощностей на юге, в Сибири, на Дальнем Востоке. Поэтому инвестиции будут только расти", - отметил он.

По словам замминистра, пик вводов электрогенерирующего и электросетевого хозяйства придется на 2025-2026 годы. "Только на программы модернизации и поддержание состояния компаниями запланировано порядка 1 трлн рублей [в 2025-2025 годах]. Я не говорю о новых стройках, о новых проектах и о новых техприсоединениях крупных объектов, которые сдвинулись на 2024-2025 годы", - сказал он.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
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