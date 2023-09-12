В Минэнерго России заявили, что тарифы для майнеров должны быть экономически обоснованными

По мнению замминистра энергетики Евгения Грабчака, майнинг нужно выделить как вид деятельности

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России выступает за экономически обоснованные тарифы для майнеров, которые не подразумевают перекрестного субсидирования. Об этом в интервью ТАСС в рамках ВЭФ заявил замминистра энергетики Евгений Грабчак.

"Майнинг нужно выделить как вид деятельности. Нужно установить для майнеров экономически обоснованные тарифы, которые не подразумевают перекрестного субсидирования. Только после этого майнеры станут равноправными потребителями, которые будут способствовать развитию энергосистемы за счет своих инвестиций", - сказал замминистра.

По словам Грабчака, тарифы, особенно для населения, дотируются со стороны промышленности и не обеспечивают окупаемость деятельности майнеров.

"Даже когда легальный майнер, подключившись к электросетям, начинает потреблять электроэнергию в большом объеме, он этим дешевым тарифом субсидирует свою деятельность, что не совсем правильно", - отметил он.

О легализации майнинга

Ранее сообщалось, что Госдума вернется к обсуждению легализации майнинга осенью. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отмечал, что легализация майнинга в РФ может произойти после согласования положений законопроектов в части ответственности за незаконное использование криптовалют. При этом депутат выражал надежду, что в этой сфере можно будет легально работать во второй половине текущего года.

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс в интервью ТАСС в июне отмечал, что министерство поддерживает легализацию майнинга в стране и выступает за введение налогообложения для майнеров. По его словам, министерство предусмотрит определенные ограничения, чтобы не строить под нужды майнеров большое количество генерирующих мощностей, "за которые заплатит вся страна".

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.