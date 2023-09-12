Минэнерго: сложности с обслуживанием всех типорядов турбин можно решить за 1,5-2 года

Замглавы ведомства Евгений Грабчак отметил, что крупные энергетические компании осваивают сервис по основному типоряду газовых турбин в полном объеме

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Минэнерго РФ рассчитывает решить сложности с обслуживанием всех типорядов турбин за 1,5-2 года. Механизм экономии ресурса иностранных турбин могут продлить, при этом спрос компаний на него снижается, рассказал в интервью ТАСС в рамках ВЭФ замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

"Наши крупные энергетические компании, которые вынуждены были как минимум взять на себя вопросы сервиса и как максимум - производства газовых турбин, осваивают сервис по основному типоряду газовых турбин в полном объеме. Есть несколько типоразмеров, в основном это маленькие турбины, по которым пока, к сожалению, сервис не освоен и осуществляется в США. Но и здесь идут наработки. Мы надеемся, что сервис по типоряду General Electric LM6000, LM2500 - это как раз мелкие высокоманевренные турбины - мы в течение полутора-двух лет тоже освоим в полном объеме", - сказал Грабчак.

Отвечая на вопрос о продлении механизма экономии ресурса иностранных турбин после этого года, Грабчак отметил, что пока есть сложности с отдельным типорядом газовых турбин, механизм сохранится, однако в качестве запасного варианта.

"У нас был механизм экономии ресурса иностранных турбин, который действует с октября 2022 года до конца этого года. Этим механизмом пользуется все меньше и меньше компаний. Это говорит о том, что вопрос сервиса стабилизировался, цепочки поставки запчастей и оборудования выстроились", - подчеркнул замминистра, добавив, что Минэнерго оценит, насколько механизм будет востребован. "По году было заявлено не больше 1 ГВт - использовано еще меньше. Пока есть сложности с отдельным типорядом газовых турбин, мы его оставим, но это запасной вариант", - добавил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.