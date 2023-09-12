Рестораторы допустили стабилизацию цен в заведениях при укреплении рубля

Отсутствии новых логистических перебоев также может положительно сказаться на поддержании цен, считает председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Цены на блюда в ресторанах России могут стабилизироваться при укреплении рубля, а также при отсутствии дополнительных негативных факторов. Об этом ТАСС сообщил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России, общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в кулуарах Восточного экономического форума.

"Если рубль укрепится, то стабилизация будет. Главное, чтобы не появлялось каких-то новых факторов", - сказал Миронов в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, цены могут стабилизироваться при отсутствии "новых логистических перебоев и прыжков валют". "Потому что волатильность, которая у нас есть, она всех нервирует: не позволяет определиться с меню, удержать потребителя", - пояснил он.

Еще один фактор, который может повлиять на рост цен - это нехватка персонала. Эксперт подчеркнул, что в России нулевая безработица. "То есть людей нет, а где их брать - непонятно. Может, имеет смысл какое-то изменение миграционной политики. Потому что она у нас достаточно жесткая", - заявил Миронов.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.