12 сентября, 05:22
Восточный экономический форум

Орешкин заявил о смещении повестки инвестиций в ДФО на проекты городского развития

Помощник президента России уточнил, что речь идет об инвестициях в том числе в улучшение качества жизни

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Повестка государственных и частных инвестиций в дальневосточные проекты смещается с крупных промышленных проектов в том числе на проекты городского развития. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.

"Структура проектов, то, во что сейчас инвестируются деньги и государства, и частных инвесторов, меняется. Если 10 лет назад когда большой проект по Дальнему Востоку только стартовал, главный акцент был на вложения в крупные промышленные проекты, то сейчас повестка смещается в инвестиции в том числе в города, в проекты городского развития, в улучшение качества жизни и в то, чтобы жить на Дальнем Востоке было комфортнее, интереснее для простых жителей Дальнего Востока", - отметил Орешкин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичВосточный экономический форум
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