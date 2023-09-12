Орешкин заявил о смещении повестки инвестиций в ДФО на проекты городского развития

Помощник президента России уточнил, что речь идет об инвестициях в том числе в улучшение качества жизни

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Повестка государственных и частных инвестиций в дальневосточные проекты смещается с крупных промышленных проектов в том числе на проекты городского развития. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.

"Структура проектов, то, во что сейчас инвестируются деньги и государства, и частных инвесторов, меняется. Если 10 лет назад когда большой проект по Дальнему Востоку только стартовал, главный акцент был на вложения в крупные промышленные проекты, то сейчас повестка смещается в инвестиции в том числе в города, в проекты городского развития, в улучшение качества жизни и в то, чтобы жить на Дальнем Востоке было комфортнее, интереснее для простых жителей Дальнего Востока", - отметил Орешкин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.