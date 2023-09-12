12 сентября, 04:27
Восточный экономический форум

Орешкин заявил, что России необходимо делать упор на развитие собственных технологий

Помощник президента РФ отметил, что инвестиции необходимы в том случае, если они приносят новое качество технологий

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Никто сейчас не делится технологиями, России необходимо делать упор на развитие собственных, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.

"Нужны инвестиции в том случае, если они приносят новое качество технологий вместе с собой, что происходит в современном мире очень редко. Никто сейчас не делится технологиями, поэтому в первую очередь нужно рассчитывать на свои силы и разрабатывать технологии", - сказал Орешкин.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичВосточный экономический форум
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