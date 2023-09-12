Минэнерго: интеграция энергетики новых регионов РФ может завершиться к 2026 году

К 2030 году новые территории также должны достичь среднего уровня развития по РФ, сообщил замглавы министерства Евгений Грабчак

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Интеграция энергосистем РФ и новых регионов может завершиться к 2026-2027 годам, заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

"Для того, чтобы привести в среднероссийское состояние ту инфраструктуру, которая есть, понадобятся порядка 300 млрд рублей. Мы сделаем это до 2026-2027 года, дальше все будет зависеть от темпов развития. Если они будут более интенсивными, нежели наши прогнозы, энергетики подстроятся под них и направят необходимый объем инвестиций. Механизмы есть, и до 2026 года, я надеюсь, мы завершим полную интеграцию с точки зрения рынков электроэнергетики, единых систем хозяйственной деятельности", - рассказал Грабчак.

По его словам, на новых территориях будут применяться уже действующие в остальных регионах страны варианты привлечения инвестиций. "Механизмы, которые работают в России сейчас с точки зрения привлечения инвестиций, будут применены, и новые регионы не будут ничем отличаться от регионов Центральной России или Дальнего Востока", - отметил замминистра.

Он также подчеркнул, что стоит задача к 2030 году достичь в этих регионах среднего уровня развития по РФ. "Я думаю, задача будет выполнена задолго до этого срока, потому что есть большие инвестиции, крупные компании РФ присутствуют там, внедряют свой опыт в полном объеме. Процесс интеграции за последний год шагнул вперед семимильными шагами", - добавил Грабчак.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС по ссылке.