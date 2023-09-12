В РЖД заявили о росте объема перевозок между странами ЕАЭС по итогам восьми месяцев на 15%

Замглавы холдинга Сергей Павлов уточнил, что объем перевозок со странами БРИКС по цифрам вдвое больше

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Объем железнодорожных перевозок между странами-участниками ЕАЭС за январь - август 2023 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил первый замглавы РЖД Сергей Павлов на сессии "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира" в рамках Восточного экономического форума.

"Объемы сейчас между нашими странами [участниками ЕАЭС], если сравнивать, за восемь месяцев возросли на 15% к прошлому году. А в прошлом году к 2021 году там еще было 4%", - сказал он, добавив при этом, что объем перевозок со странами БРИКС по цифрам вдвое больше.

Говоря о проектах, реализуемых в рамках ЕАЭС, Павлов отметил значимость объединенной транспортной логистической компании - ОТЛК ЕРА. Эта компания осуществляет транспортировку грузов через территорию России, Казахстана и Белоруссии в составе регулярных контейнерных поездов из Китая в Европу. По словам представителя РЖД, ОТЛК ЕРА ежегодно обеспечивает 15%-ый рост объема перевозок контейнерами.

Кроме того, по словам Павлова, Россия договорилась о единой тарифной политике с такими странами, как Казахстан, Туркменистан, Иран и Индия. "Сейчас договорились даже по расписанию движения поездов и уже запустили регулярный контейнерный сервис на всем этом протяжении", - заключил он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девизом стал "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.