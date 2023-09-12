Минэкономразвития: институционализация сотрудничества ЕАЭС и БРИКС будет прорабатываться

По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, чем больше участников в этих объединениях, тем более эффективно будут использоваться возможности для взаимных инвестиций

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Вопрос институционализации сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет рассматриваться в случае присоединения к ним новых членов. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на сессии "ЕАЭС и БРИКС: Роль в формировании нового многополярного мира" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Несмотря на то, что отношения Евразийского экономического союза и БРИКС пока остаются неинституционализированными (это, наверное, наша следующая задача), когда состав стран - участниц увеличится, этот вопрос тоже надо будет ставить на повестку дня и думать, как гармонично, логично и в то же время без каких-либо резких движений эту институционализацию проводить", - сказал Вольвач.

По словам заместителя главы Минэкономразвития, чем больше участников в ЕАЭС и БРИКС, тем более эффективно будут использоваться возможности для сотрудничества и взаимных инвестиций. Если вопрос их расширения получит практическое воплощение, это будет серьезным шагом по формированию концепции "большого евразийского партнерства".

Он напомнил, что за 2022 год объем взаимной торговли между двумя интеграционными объединениями вырос на 41% и составил 18 трлн рублей.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.