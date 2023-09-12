РЖД планируют запустить на своей цифровой платформе возможность заказа путевок в санатории

Также планируется запустить возможность бронирования в Китае и ОАЭ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) планирует до конца текущего года открыть бронирование путевок в санатории на своей платформе бронирования отелей и путешествий. Об этом рассказал ТАСС замглавы РЖД Евгений Чаркин в кулуарах Восточного экономического форума.

"До конца года ассортимент цифровой витрины туристических услуг пополнят путевки в санатории", - сказал он.

Также холдинг "Российские железные дороги" планирует в ближайшее время запустить возможность заказа путешествий в Объединенные Арабские Эмираты.

"Мы уже очень прилично расширили охват отелей в этом году. У нас уже более 135 тыс. объектов из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. В ближайшее время мы подключим туристические объекты в Китае и в Объединенных Арабских Эмиратах с выпиской ваучера на английском языке. Отмечу, что за 2023 год мы на четверть увеличили число отелей, доступных для бронирования на travel.rzd и планируем сохранить данную динамику", - сказал он.

Холдинг РЖД запустил единую туристическую цифровую платформув марте 2022 года. Платформа предлагает услуги бронирования проживания, туров, экскурсий. Сейчас на ней предоставляется выбор из более чем 135 тыс. отелей и гостиниц с обширной географией присутствия -- все регионы России, Абхазия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Монголия, Таджикистан и Узбекистан. В ближайшее время холдинг планирует запустить возможность бронирования в Китае и ОАЭ.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.