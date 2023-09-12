РЖД планируют открыть в своем сервисе бронирования заказ путешествий в ОАЭ

В ближайшее время в холдинге также намерены подключить туристические объекты в Китае, рассказал замглавы РЖД Евгений Чаркин

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" планирует в ближайшее время запустить возможность заказа путешествий в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом рассказал ТАСС замглавы РЖД Евгений Чаркин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы уже очень прилично расширили охват отелей в этом году. У нас уже более 135 тыс. объектов из России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. В ближайшее время мы подключим туристические объекты в Китае и в Объединенных Арабских Эмиратах с выпиской ваучера на английском языке. Отмечу, что за 2023 год мы на четверть увеличили число отелей, доступных для бронирования на travel.rzd и планируем сохранить данную динамику", - сказал он.

Холдинг РЖД запустил сервис бронирования отелей и экскурсий в марте 2022 года. Платформа предлагает услуги бронирования проживания, туров, экскурсий.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.