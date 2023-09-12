Путин уверен, что бренды из РФ будут развиваться хорошими темпами

Президент РФ отметил, что рынок еще не заполнен

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин уверен, что российские бренды будут развиваться хорошими темпами, рынок еще не заполнен и есть, куда двигаться. Такое мнение он высказал на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

"Я очень рад, что этот процесс [роста российских брендов] продолжается в таком позитивном ключе и у наших коллег есть такой позитивный результат. Это очень здорово! Я не сомневаюсь, что это будет развиваться таким же образом и таким же темпом, просто не сомневаюсь", - сказал он. Президент подчеркнул, что российские бренды "еще не заполнили рынок".

"Есть над чем работать. Надо двигаться активно, будем делать все, чтобы их поддержать", - заверил Путин.-