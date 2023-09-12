12 сентября, 05:04
Восточный экономический форум

В Белоруссии спрогнозировали увеличение в 2023 году объема торговли с Россией до $55 млрд

Посол республики в РФ Дмитрий Крутой отметил, что внешнеторговый оборот его страны должен составить $80 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Объем взаимной торговли Белоруссии и России в этом году должен составить $55 млрд. Об этом сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.

"В этом году мы ожидаем: $50 млрд - чисто товары и плюс $5 млрд - услуги, $55 млрд в общем. Внешнеторговый оборот республики - $80 млрд", - сказал он на дискуссии "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира" в рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

В 2022 году товарооборот Белоруссии и России увеличился на 12% - до рекордных $45 млрд (по белорусской статистике - до $50 млрд). Китай по итогам прошлого года стал вторым торговым партнером Белоруссии после РФ, товарооборот с КНР составил около $5,8 млрд. 

Теги:
БелоруссияРоссияВосточный экономический форум
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