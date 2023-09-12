Путин пообещал рассмотреть идею создания российского технологического офшора

Президент РФ напомнил о том, что важно стимулировать вложения компаний даже в несвойственные им сферы деятельности

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть идею внедрения дополнительных инструментов поддержки инноваций, в том числе возможного создания в России технологического офшора. Об этом он заявил на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

"По поводу фондов для инноваций - у нас создаются соответствующие инструменты, Фонд поддержки науки и так далее. Может быть, этого недостаточно и надо еще над этим подумать", - сказал Путин, отметив, что в том числе из ФНБ выделяется значительный объем средств на конкретные проекты.

"Наверное, можно подумать над какими-то дополнительными инструментами. Вы сказали о создании российского технологического офшора - я с коллегами обязательно посоветуюсь", - добавил он, комментируя предложения одного из участников встречи.

Путин напомнил о задаче стимулировать вложения компаний может быть даже в несвойственные им сферы деятельности, но очень важные для государства и интересные в конечном итоге для самих этих компаний. "Работа здесь идет - не так быстро, как нам бы хотелось, но все-таки движение есть", - сказал президент РФ.

Комментируя тему закона о госзакупках, Путин отметил, что "он сложный", но направлен на обеспечения равных условий работы. При этом президент РФ отметил, что бывают ситуации, когда на тендере "цену вниз загоняют, а потом, когда начинают реализовывать проект, выясняется, что цена совсем другая". Глава государства констатировал, таким образом, что "есть определенные изъяны" и есть масса исключений из этого закона, но власти РФ будут "дальше работать над совершенствованием этого инструмента".