Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом на весь ХХI век

Президент России отметил, что темпы развития региона сокращать не будут

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что власти не будут снижать темпы развития Дальнего Востока, поскольку это стратегический регион.

"Темпов развития региона точно не будем сокращать, потому что развитие Дальнего Востока - это абсолютный приоритет России, прямой приоритет Рос

Путин подчеркнул, что следует "не просто удержать этот регион, а развивать его, и ставить его ресурсы на пользу государства". По мнению президента, "нужно говорить не только о разработке полезных ископаемых, здесь нужно как больше строить предприятий переработки промышленного сырья, увеличивать добавленную стоимость". "Над этим мы будем работать, будем укреплять авиастроение, судостроение, будем заниматься развитием промышленности по самым разным направлениям", - перечислил глава государства.

Для примера он привел планы строительства трассы "Колыма". "Конечно, там нужно все не просто приводить в порядок, а по сути заново все строить и, конечно, работать над инфраструктурой. Когда современные трассы строятся, там сразу предусматривается и развитие инфраструктуры, обязательно будем этим заниматься", - уточнил президент.

Вопросы экологии

Отдельно Путин выделил тему экологии. "Что касается Байкала, других особо охраняемых территорий, здесь, конечно, нужно действовать очень аккуратно", - указал он. По мнению президента, при промышленном освоении территорий в таких местах, как Байкал, нужно действовать очень аккуратно, чтобы не навредить. "Но при этом не мешать людям, живущим на этих территориях жить полноценной жизнью, наоборот помогать им, используя современные технологии", - уточнил глава государства. "Это, конечно, можно сделать, и будем этим заниматься", - пообещал он.

Путин похвалил участников встречи за идею провести экспедицию, которая пройдет вокруг территории всей страны по ее сухопутным границам, включая новые регионы. По итогам этого патриотического и просветительского проекта планируется представить многосерийный фильм, с показом которого на федеральных телеканалах попросили помочь президента. "Я желаю, чтобы вы, как известные авторы (Илья Ильф и Евгений Петров - прим. ТАСС) говорили, как следует ударили автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Мы будем с интересом наблюдать за этим не просто развлекательным, а очень полезным мероприятием", - сказал глава государства.

Путин заметил, что "такого еще никто не делал, это будет любопытно для миллионов людей". Он пообещал помощь с реализацией проекта, в том числе по линии Русского географического общества.