12 сентября, 05:34
Восточный экономический форум

В Минэнерго заявили, что для развития сотрудничества с Индией нужно модернизировать порты

По мнению замглавы ведомства Сергея Мочальникова, эта мера необходима для энергетического сектора, который является лидером товарооборота между двумя странами

ТАСС, 12 сентября. Энергетический сектор является лидером товарооборота между Россией и Индией, для дальнейшего развития энергетического сотрудничества между странами важно продолжать модернизацию портовой инфраструктуры, заявил замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников в ходе российско-индийского круглого стола на полях Восточного экономического форума, передает пресс-служба министерства.

Читайте также
Что известно о Восточном экономическом форуме

"Мы видим, что сегодня энергетический сектор - лидер товарооборота между Россией и Индией. Для дальнейшего развития энергодиалога между нашими странами важно продолжать модернизацию портовой инфраструктуры, обеспечивать финансовое и страховое сопровождение", - приводятся слова Мочальникова в сообщении.

Участники заседания обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества, в том числе развитие транспортно-логистических связей для перевозок между Россией и Индией.

Замглавы Минэнерго также отметил, что важным является вопрос высокой загрузки линии, по которой идет товарооборот. По словам Мочальникова, необходимо, чтобы наполнение грузами было обеспечено в обоих направлениях. 

Теги:
ИндияРоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация