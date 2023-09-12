Минсельхоз анонсировал начало безвозмездных поставок зерна в Африку в ближайшее время

Глава ведомства Дмитрий Патрушев отметил, что требования России по зерновой сделке по-прежнему не выполнены

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Безвозмездные поставки российского зерна в Африку должны начаться в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Они должны буквально в ближайшее время стартовать", - сказал он.

Министр отметил, что требования России по зерновой сделке по-прежнему не выполнены. Когда они будут исполнены, можно будет говорить о ее возобновлении.

22 августа президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры о безвозмездных поставках по 25-50 тыс. тонн зерна из России шести африканским странам находятся в завершающей стадии. Ранее глава государства называл среди этих шести стран Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

О зерновой сделке

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована. Тем не менее, в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.