12 сентября, 05:31,
обновлено 12 сентября, 06:10
Восточный экономический форум

Минсельхоз анонсировал начало безвозмездных поставок зерна в Африку в ближайшее время

Глава ведомства Дмитрий Патрушев отметил, что требования России по зерновой сделке по-прежнему не выполнены

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Безвозмездные поставки российского зерна в Африку должны начаться в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"Они должны буквально в ближайшее время стартовать", - сказал он.

Министр отметил, что требования России по зерновой сделке по-прежнему не выполнены. Когда они будут исполнены, можно будет говорить о ее возобновлении.

22 августа президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры о безвозмездных поставках по 25-50 тыс. тонн зерна из России шести африканским странам находятся в завершающей стадии. Ранее глава государства называл среди этих шести стран Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

О зерновой сделке

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована. Тем не менее, в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России. 

Теги:
РоссияПатрушев, Дмитрий НиколаевичВосточный экономический форум
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