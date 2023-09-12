"Камаз" откроет свой центр на Сахалине для обслуживания транспорта

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал это соглашение одним из важнейших для региона из всех документов, подписанных им на ВЭФ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. ПАО "Камаз" намерен открыть на Сахалине собственный центр для обслуживания транспорта и перевода общественных пассажирских автобусов на экологически чистое топливо. Соответствующее соглашение подписали стороны на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Подписи в документе поставили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и заместитель генерального директора ПАО "Камаз" Андрей Максимов. В беседе с корреспондентом ТАСС глава региона назвал это соглашение одним из важнейших для области из всех документов, подписанных им на ВЭФ.

"Крупнейший отечественный производитель тяжелых автомобилей намеревается открыть собственный центр на территории островного региона. Помимо обслуживания машин, он будет решать и важную социальную задачу - обеспечивать перевод общественного пассажирского автотранспорта на экологически чистое топливо", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил ТАСС Лимаренко, для Сахалинской области эта тема очень важна. "Напомню, недавно наш регион стал пилотной площадкой для проведения эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов. Предполагается, что уже в 2026 году Сахалинская область достигнет углеродной нейтральности. Поэтому нам так важно увеличивать долю транспорта, использующего газ и электротягу", - сказал он.

За последние три года в островном регионе на газомоторное топливо переведены более 4,3 тыс. единиц автотранспорта. Кроме того, в Сахалинской области обновляют общественный транспорт. В этом году приобрели 154 новых экологичных автобусов. Еще 69 - должны поступить к работе до конца 2023 года. В ближайшие годы предстоит перевести на газ весь муниципальный автомобильный транспорт.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическом развитии. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.