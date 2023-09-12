"Русгидро" видит потенциал для роста доли геотермальной энергетики на Камчатке с 30 до 80%

Генеральный директор компании Виктор Хмарин также отметил, что в целом Россия обладает большим потенциалом для развития этого вида энергетики

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" видит потенциал увеличения доли геотермальной энергетики на Камчатке с 30 до 80%. Об этом сказал генеральный директор компании Виктор Хмарин, выступая в ходе сессии ВЭФ "Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока и Арктики".

"На сегодня в балансе Камчатки доля геотерм - около 30%, и в принципе возможно увеличить эту долю до 80%. На сегодняшний момент мы прорабатываем с нашими партнерами, с "Зарубежнефтью", проект по увеличению до 80% доли в балансе Камчатки. Уйти от мазута мы считаем возможным", - сказал он.

Кроме того, глава "Русгидро" отметил, что в целом Россия обладает большим потенциалом для развития этого вида энергетики.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.