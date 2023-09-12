В Приморье в 2024 году 100 компаний могут стать участниками САР на острове Русский

За 2022 год количество крупных компаний, переехавших из-за рубежа в САР на Русском, достигло 20

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Участниками специального административного района (САР) на острове Русский в Приморье в 2024 году могут стать 100 компаний, сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"В 2024 году участниками специального административного района на острове Русском могут стать 100 компаний", - сказано в сообщении.

Директор департамента сопровождения САР КРДВ Павел Шейка пояснил, что настоящее время корпорация ведет активную работу с десятью компаниями по их редомициляции в Россию и еще порядка 30-40 компаний проявляют интерес к переезду на остров Русский. "На части территории острова Русский была создана территория опережающего развития "Приморье", и теперь благодаря налоговым льготам и существенным административным преференциям компании могут эффективно реализовать крупные инвестиционные проекты. Так, уже в текущем году два участника САР через свои дочерние структуры приступят к реализации проектов по созданию офисно-деловых комплексов на острове Русский общей площадью порядка 30 тыс. кв. метров", - сказал он.

За 2022 год количество крупных компаний, переехавших из-за рубежа в САР на Русском, достигло 20, а общий объем их активов превысил 2,7 трлн рублей. Сейчас уже 61 крупная компания редомицилировала 5 трлн рублей. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал Русский трендом и гаванью для крупного российского бизнеса, чтобы переводить свои активы из других стран.

САР - это территории, на которых действует правовой режим специального административного района. Режим САР функционирует не только на острове Русский, но и на острове Октябрьский (Калининградская область) с августа 2018 года. Цель таких районов - создать условия для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций, в том числе с российскими "корнями", из иностранных юрисдикций.

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