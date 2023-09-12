Глава ВТБ считает, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 12% на предстоящем заседании

Оно состоится 15 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12% на заседании совета директоров, которое пройдет 15 сентября. Такое мнение журналистам в кулуарах Восточного экономического форума озвучил глава ВТБ Андрей Костин.

"С учетом нынешней тенденции к снижению курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится пока. Мне кажется, она останется", - сказал Костин, говоря о ключевой ставке Банка России.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке пройдет 15 сентября. На внеочередном заседании 15 августа ЦБ решил повысить ключевую ставку с 8,5% до 12% годовых. Как пояснили в Банке России, такое решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.