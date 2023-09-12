ВТБ готов рассмотреть участие в финансировании строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург

Глава банка Андрей Костин отметил возможность участия, "если условия будут приличные"

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. ВТБ готов рассмотреть возможность участия в синдикате банков по финансированию строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава кредитной организации Андрей Костин.

"Мы в принципе будем готовы рассмотреть участие в пуле. Там, я так понимаю, сберегательный банк (Сбербанк - прим. ТАСС) вызвался быть главным организатором. Если нам предложат и если условия будут приличные, то мы, вполне возможно, и поучаствуем в синдикации", - сказал Костин.