Костин заявил, что ОСК последние 10 лет работала как финансовая пирамида

Глава ВТБ отметил, что компанию ждет "огромная реформа" системы управления, в том числе финансовой

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), акции которой перейдут в доверительное управление ВТБ, последние 10 лет работала как финансовая пирамида, предстоит "огромная реформа" системы управления корпорации. Об этом журналистам на полях Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Явно, что компания работала как финансовая пирамида последние 10 лет, они, в общем-то, убыточные были каждый год. <…> Контракты у них, как правило, убыточные. Контракты экспортные прибыльные, но они постоянно <...> то задержки были, то чего-то горело там, из-за этого претензии были, скандальные ситуации. Поэтому ситуация аховая, <…> но будем как-то сейчас пытаться ее залатать", - сказал Костин, подчеркнув, что ОСК ждет "огромная реформа" системы управления, в том числе финансовой.