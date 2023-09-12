ВТБ хочет перевести на отдельную структуру заблокированных активов от 180 млрд рублей

Глава банка Андрей Костин отметил, что сумма может еще скорректироваться

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ планирует в 2024 году создать отдельную структуру для заблокированных активов, хочет перевести туда как минимум 180 млрд рублей. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума сообщил глава ВТБ Андрей Костин

"Мы считаем, наверное, миллиардов 180 минимум (перевести на новую структуру - прим. ТАСС). Но вы знаете, там требуется согласование с Центральным банком всех этих активов. Мы еще эту работу не завершили", - сказал Костин, пояснив, что сумма может еще скорректироваться. Банкир также уточнил, что создать отдельную структуру для заблокированных активов планируется в 2024 году.