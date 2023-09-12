Германская Fraport планирует выйти из капитала аэропорта Пулково

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что на эти акции претендуют покупатели из России

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Германская компания Fraport планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума заявил глава ВТБ Андрей Костин (банк также является акционером аэропорта).

"Немцы будут уходить. Они долго не хотели этого делать, но приходится", - сказал банкир. По его словам, в доли в Пулково заинтересованы "все, кто имеет аэропорты в России".

"Я думаю, что мы до конца года должны определиться. <…> Мы уже долго обсуждаем, мы уже год обсуждаем эту тему. Там были разные покупатели. Были даже иностранные покупатели, но потом они немножко труханули, поэтому посмотрим. Пока российские (претенденты на долю - прим. ТАСС)", - добавил Костин.