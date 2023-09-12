12 сентября, 06:46
Восточный экономический форум

Глава Минвостокразвития заявил, что создание ледокольного флота идет по плану развития СМП

Как отметил Алексей Чекунков, принять участие в строительстве этих судов могли бы, в том числе, Индия и Китай

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Программа создания ледокольного флота идет интенсивно, в соответствии с планом развития Северного морского пути, сообщил ТАСС глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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"Программа создания ледокольного флота идет интенсивно, в соответствии с планом развития СМП, утвержденным правительством РФ, но ледоколы сами не везут груз, они ведут за собой корабли, которые гружены нефтью, СПГ, рудой, контейнерами, рыбой, товарами Северного завоза и так далее. Эти грузовые суда, для того, чтобы ходить по СМП, должны быть специально подготовлены для хождения во льдах, быть ледового класса. Для создания таких кораблей нужны и особые технологии, и особые производственные мощности", - сказал он.

В соответствии с планом до 2035 года должно быть построено 151 судно ледового класса - это 10 ледоколов, 74 грузовых судна, 46 аварийно-спасательных, суда снабжения, обслуживания, гидрографии. Из 151 судна 43 строится и 108 судов еще должны быть заложены. "В международное партнерство для строительства этих судов могли бы войти, в том числе, Индия и Китай. Главные заинтересованные в этом - сами компании, которые уже проинвестировали средства в производство товаров, которые нужно возить по СМП, и их судоходные партнеры. Такие переговоры уже идут, мы со своей стороны оказываем содействие в поиске перспективных партнерств", - добавил министр. 

Теги:
РоссияЧекунков, Алексей ОлеговичВосточный экономический форум
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