В Минвостокразвития заявили, что участие рабочих из Азии в развитии жд-путей возможно

При этом глава ведомства Алексей Чекунков отметил, что это возможно только при соблюдении принятых Россией международных обязательств

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Участие рабочих из стран Азии в развитии Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей возможно только при соблюдении принятых Россией международных обязательств, заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Короткий ответ - можно, в рамках международных обязательств, принятых на себя Россией", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос о возможности привлечения рабочих из Азии на строительство и расширение железных дорог страны.

В сентябре прошлого года агентство AP сообщало, что Пхеньян проявляет интерес к тому, чтобы отправить своих рабочих в ДНР и ЛНР для их восстановления. По утверждению агентства, такой вариант выгоден всем сторонам, поскольку так республики Донбасса смогут получить дешевую рабочую силу, а КНДР - обойти санкции ООН в отношении отправки своих работников за рубеж.

Введенные в отношении КНДР Советом Безопасности ООН санкции включают множество мер, включая эмбарго на поставки природного газа и ограничения на экспорт продуктов нефтепереработки. Под запретом закупка у страны морепродуктов, текстиля, угля, железной руды, другого сырья и минералов, экспорт рабочей силы. Предполагалось, что вкупе все эти ограничения лишат КНДР более 90% доходов от экспорта сырья и товаров.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.