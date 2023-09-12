12 сентября, 06:32
Восточный экономический форум

ВТБ планирует расширить филиал в Индии

По словам руководителя департамента международных расчетов Ольги Баша, банк работает над увеличением количества сотрудников и объема операций

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Группа ВТБ планирует увеличить свой филиал в Индии, в том числе набрать еще сотрудников. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума заявила журналистам руководитель департамента международных расчетов банка ВТБ Ольга Баша.

"У нас в планах увеличение, рост количества сотрудников, объема операций тоже", - сказала она, уточнив, что в настоящее время в филиале работают порядка 20 человек.

По итогам 2023 года филиал может получить прибыль до налогообложения на уровне $2 млн.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
ИндияРоссияВосточный экономический форум
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