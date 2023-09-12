Крупный энергетический холдинг построит электростанции на Курильских островах

Подписи в документе поставили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. ПАО "Россети" построит на Курильских островах (Сахалинская область) электрические станции и объекты электросетевого хозяйства. Соответствующее соглашение стороны подписали на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Подписи в документе поставили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и председатель правления ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

"ПАО "Россети" - крупнейший энергетический холдинг - намеревается в ближайшие годы построить серию объектов генерации на отдаленных островах. На Кунашире планируется строительство газодизельной электростанции мощностью 16 МВт и ветроэлектростанции на 5 МВт, а на острове Шикотан - газодизельной электростанции на 24 МВт и ветроэлектростанции на 6 МВт. На острове Итуруп компания реконструирует действующие дизельные электростанции, чтобы обеспечить использование газового и дизельного топлива, а также построить геотермальную электростанцию", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам Лимаренко, после введения на территории Курил особого преференциального режима с обнулением налоговых ставок на 20 лет интерес инвесторов к островам увеличивается. "Но, кроме льгот, ему (инвестору - прим. ТАСС), как и каждому жителю Курил, необходимо максимально надежное энергоснабжение, и эту задачу мы сегодня решаем вместе с компанией "Россети". Важно, что генерация на Курилах будет опираться не только на завозные энергоносители - сжиженный газ и дизельное топливо. Использование энергии ветра, подземных источников тепла станет своего рода страховкой для изолированной энергосистемы Курил, обеспечит более высокую автономность и стабильное энергоснабжение населения и предприятий Курил", - цитирует пресс-служба губернатора.

В пресс-службе уточнили, что в Сахалинской области последовательно ведется работа по развитию электроэнергетики Курильских остров и снижению выбросов парниковых газов. Одним из направлений работы является увеличение доли генерации на основе возобновляемых источников энергии на Курильских островах.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.